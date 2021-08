As férias de verão da rainha Isabel II no Castelo de Balmoral, na Escócia, irão ser diferentes, noticia a imprensa internacional, e não apenas pelo facto desta ser a primeira vez que sua majestade descansa sem a companhia do marido, o príncipe Filipe.

Há várias coisas que irão mudar este ano, sendo que a monarca será forçada a faltar a um dos seus eventos favoritos.

Falamos dos Braemar Gathering. Este evento trata-se de uma competição de jogos tradicionais dos quais a rainha é patrona. No entanto, os mesmos tiveram de ser cancelados por causa da pandemia. Aliás, este é o segundo ano em que tal acontece.

Espera-se que para o ano o mesmo não se volte a repetir.

