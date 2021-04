Aos 94 anos, a rainha Isabel II já recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, medicamento que chegou antes da primeira aparição pública do ano, que decorreu na quarta-feira. Informações que estão a ser destacadas pela imprensa internacional.

Como foi noticiado ontem, 31 de março, a monarca marcou presença num evento oficial sem máscara, mas com o cumprimento do devido distanciamento físico. Um encontro que decorreu perto do Castelo de Windsor - onde está hospedada com o marido, príncipe Filipe, de 99 anos -, no memorial das Forças Aéreas em Runnymede, Inglaterra, para marcar o centenário da Força Aérea Real Australiana.

De recordar que embora o Palácio de Buckingham tenha confirmado em janeiro que a rainha e o marido receberam as primeiras doses da vacina, na altura destacaram também que não iriam fazer nenhum anúncio oficial sobre a administração da segunda dose do medicamento.

