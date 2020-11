Se o Natal já é sinónimo de despesas extra para a grande maioria das pessoas, o mesmo pode dizer a rainha de Inglaterra. Segundo o jornal britânico The Sun, todos os anos, Isabel II compra cerca de 620 presentes para familiares, amigos e empregados.

Feitas as contas, a monarca gasta, aproximadamente, 33 mil euros, conforme nota a publicação.

Claro que a rainha não escolhe todos os presentes individualmente, até porque não teria tempo para tal. Ainda assim, faz questão de que todos os que lhe são próximos recebam um agrado.

"Os presentes normalmente são um voucher que poderá ser trocado por qualquer livro, ou uma pequena peça em porcelana da loja de lembranças do palácio, ou um pequeno pudim de Natal [iguaria típica do Reino Unido] dentro de uma caixa", revelou uma fonte do palácio.

Comprados, todos os membros da equipa dirigem-se a uma sala onde recebem o seu presente das mãos da rainha, assim como um agradecimento pessoal por toda a dedicação. Caso o empregado não consiga ir, recebe posteriormente a prenda por correio com um postal.

