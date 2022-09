A saúde frágil da rainha Isabel II volta a preocupar os britânicos. A monarca adiou esta quarta-feira uma reunião marcada com os conselheiros do Privy Council [Conselho Privado] devido a aconselhamento médico.

De acordo com o Palácio de Buckingham, Isabel II foi aconselhada a permanecer em repouso nos próximos dias.

A rainha, atualmente com 96 anos, está no seu castelo Balmoral, na Escócia, onde na terça-feira se reuniu com Liz Truss - para nomeá-la a nova primeira-ministra do país.

"Depois de um dia intenso ontem, sua majestade aceitou esta tarde o conselho dos médicos para descansar. Isso significa que a reunião do Conselho Privado, que deveria ocorrer esta noite, será reagendada", disse um porta-voz, citado pela Reuters.