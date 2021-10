Aos 95 anos, a rainha Isabel II continua cheia de energia a cumprir com os deveres ligados ao seu cargo, no entanto, a monarca está sempre debaixo dos cuidados atentos dos médicos.

Ainda hoje foi noticiado que sua majestade viu uma viagem à Irlanda do Norte cancelada após conselhos dos médicos, mas as mudanças na sua rotina não se ficam por aqui.

Segundo a revista Vanity Fair, foi aconselhado à rainha que cortasse no consumo de álcool, tirando ocasiões sociais, de maneira a "assegurar que se mantém o mais saudável possível para a preenchida agenda de outono e, mais adiante, para as celebrações do Jubileu de Platina em junho".

O Jubileu, a título de curiosidade, irá marcar o 70.º aniversário de Isabel II no trono.

"Foi dito à rainha para parar de beber, o que era normalmente um martini", disse uma fonte da família à especialista em realeza Katie Nicholl. "Não é um grande problema para ela, mas parece um pouco injusto que nesta altura da sua vida tenha de desistir de um dos seus poucos prazeres", completou.

Apesar do sacrifício, a monarca aceitou o conselho e deixou o álcool.

