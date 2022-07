A rainha Isabel II juntou-se à filha, a princesa Ana, para juntas surpreenderem ao surgirem num compromisso.

A monarca, de 96 anos, fez questão de se deslocar pessoalmente para inaugurar a unidade de saúde Thames Hospice, em Maidenhead.

Sua majestade mostrou-se bem disposta ao longo do compromisso, falando com pacientes e funcionários do local.

Para a ocasião, que aconteceu esta sexta-feira, 15 de julho, Isabel II escolheu um elegante vestido floral em tons de azul.

Note-se que desde o final do ano passado, por causa dos seus problemas de mobilidade, os compromissos que exigem a presença de Isabel II têm sido cada vez mais raros.

Veja as imagens do evento na galeria.

