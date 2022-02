A rainha Isabel II enterneceu os fãs da realeza ao dar provas de que continua viva a sua história de amor com o príncipe Filipe. A monarca, de 95 anos, homenageou o marido de forma subtil, no passado sábado, naquele que foi o seu primeiro evento público do ano.

Isabel II marcou presença num encontro na Sandringham House, na véspera do Jubileu de Platina, data que celebra os 70 anos desde que ascendeu ao trono, e fez-se acompanhar de um objeto que pertencia ao duque de Edimburgo.

Trata-se da bengala que Filipe usou em algumas ocasiões públicas, sempre que sentiu dificuldades em mover-se por motivos de saúde e à qual terá recorrido nos seus últimos meses de vida. O marido da rainha, recorde-se, morreu em abril de 2021.

"Reconheci a bengala instantaneamente [...]. Era a bengala do duque, e é muito tocante que a rainha tenha começado a usá-la", disse o biógrafo do príncipe Filipe, Gyles Brandreth, ao The Telegraph.

