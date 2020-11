No ano passado, as celebrações de Natal no Castelo de Windor começaram no dia 30 de novembro, mas este ano estão agendadas apenas para o dia 3 de dezembro, um dia depois do confinamento em Inglaterra terminar. Espera-se que as mesmas se prolonguem até ao dia 4 de janeiro de 2021.

O adiamento chega depois de uma especialista em realeza britânica referir que a rainha Isabel II se sentia um "pouco em baixo" devido à pandemia.

"Lembro-me de falar com uma fonte que me disse que a rainha, tal como o resto do país, estava muito em baixo devido à pandemia e por não poder trabalhar", afirmou Katie Nicholl.

Mesmo com este adiamento nada está garantido máximo, uma vez que poderão ser colocadas novas regras.

