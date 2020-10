O crescente número de casos de Covid-19 no Reino Unido levou a rainha Isabel II a tomar uma decisão drástica. A monarca, de 94 anos, decidiu cancelar todos os eventos importantes que nos próximos meses iam realizar-se no Palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor.

Os eventos e visitas encontram-se assim adiados até ao fim deste ano.

"Em linha com as diretrizes atuais do governo, e como uma precaução sensata tendo em conta as atuais circunstâncias, não haverá eventos de grande escala no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor até ao fim do ano", pode ler-se num comunicado oficial partilhado no site do Palácio de Buckingham.

A família real garante que todos os esforços foram feitos na tentativa de realizar os eventos em causa de forma segura, porém o elevado número de convidados que estes implicam não permitem a sua realização nas atuais circustâncias.

Apesar desta decisão mais radical, a rainha, que até aqui esteve de quarentena em Sandringham e depois de férias na Escócia, pretende voltar este mês ao Castelo de Windsor e usar o Palácio de Buckingham para "um programa de outono" com eventos de menor escala.

"A intenção da Rainha continua a ser voltar ao Castelo de Windsor em outubro e retomar o uso do Palácio de Buckingham durante um programa de outono de reuniões e compromissos, de acordo com todas as orientações e conselhos relevantes", adianta a referida nota.

