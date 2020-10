Mais um casamento surpresa no seio da realeza britânica! Flora Ogilvy, neta da prima da rainha Isabel II, a princesa Alexandra, casou-se com Timothy Vesterberg no passado fim de semana.

A novidade foi dada pela própria através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"O Timothy e eu casamo-nos em segredo na Capela Real, no Palácio de St James, este sábado, dia 26 de setembro. Estamos muito felizes e ansiosos para celebrar no próximo ano", escreveu na legenda da fotografia onde surge com o marido.

O vestido, como Flora identifica, é de Emilia Wickstead.

