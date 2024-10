A rainha Camilla fez uma rara confissão pessoal relacionada com a sua rotina antes de ir dormir.

Durante o evento CHOGM Women's Fórum, que aconteceu em Samoa - onde se encontra em digressão real - a monarca lembrou uma lenda do país que conta a história de um homem e de uma mulher que competem um com o outro enquanto constroem o telhado do chefe.

"Embora comecem ao mesmo tempo, a mulher termina o lado dela primeiro, porque trabalhou durante a noite enquanto o homem dormia", refletiu.

No entanto, no que diz respeito ao marido, o rei Carlos III, Camilla garantiu que este não "dorme" quando há trabalho para fazer. "Enquanto alguém cujo marido muitas vezes trabalha até altas horas da madrugada, muito depois da minha cabeça assentar na almofada, devo enfatizar que há muitas exceções!", garantiu.

Depois de revelar que o soberano gosta de trabalhar até tarde, Camilla regressou à lenda de Samoa. "A moral do provérbio é: as mulheres vão aceitar qualquer tarefa e trabalhar no duro até a concluirem. Peço desculpa aos homens da sala, mas acho que podíamos tornar este o lema do dia", completou.

Recorde-se o casal encontra-se numa digressão de nove dias, que começou na Austrália e que terminará em Samoa.

