Se a princesa Kate Middleton brilhou com um visual azul nas comemorações da Páscoa, eis que a rainha Camilla também não 'ficou atrás'.

A mulher do rei Carlos III encantou na cerimónia realizada na Capela de São Jorge, em Windsor, este domingo, com um vestido azul escuro - com bordados no peito e braços - de Anna Valentine.

A carteira, dentro dos mesmos tons, era da Chanel e o chapéu da icónica marca Philip Treacy.

