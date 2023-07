Dia de festa para a família real britânica! A rainha Camilla comemora esta segunda-feira, dia 17 de julho, o seu 76.º aniversário.

A imagem da mulher do rei Carlos III, com quem se casou em abril de 2005, tem mudado ao longo dos últimos anos, tendo os visuais mais descontraídos - que usava antes de pertencer à família real - dando a pouco e pouco lugar a looks mais elegantes.

Na galeria acima recorde algumas fotografias da rainha de Inglaterra antes de se casar com o então príncipe Carlos, e outras mais atuais, nas quais se pode ver a mudança de estilo.

Leia Também: Rainha Camilla não vai receber fundo do Parlamento como o príncipe Philip