A vida continua... Apesar do marido, o rei Carlos III, estar a enfrentar um cancro, a rainha Camilla mostra que continua a colocar o dever à frente dos seus interesses pessoais. Mantendo a habitual agenda de compromissos, a monarca organizou esta quarta-feira, 15 de dezembro, uma receção a propósito do centenário da The Poppy Factory, fábrica responsável pela produção de pregadeiras de papoilas em homenagem aos soldados que morreram em guerra.

Para a ocasião, a soberana, de 76 anos, recuperou um dos seus vestidos, nomeadamente um modelo midi de Anna Valentine, que conjugou com umas botas de cano alto pretas da Russell & Bromley.

Já as joias eram de diamante.

