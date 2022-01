Rafael Teixeira, antigo concorrente da edição 'Big Brother 2021' sofreu um aparatoso acidente de mota no decorrer do fim de semana.

O jovem diz ter batido numa carrinha que se atravessou à sua frente, precisando de ser assistido no hospital de imediato.

Rafael mostrou-se no hospital e confessou estar com muitas dores, falando mais tarde aos fãs no momento em que chegou a casa.

"Pessoal já estou em casa. tive mais um acidente de mota", revela, assegurando que não teve culpa no embate.

"Não tenho nada partido, mas tenho para aqui umas costelas fora do sítio. Tenho os músculos todos rebentados", conta, explicando que não se consegue mexer devido às dores.

"Mas está tudo bem, não morri. O alcatrão desta vez não foi tão duro como eu", termina, esperançoso de que a recuperação será breve.

