Rafael Bailão recorreu às redes sociais para partilhar um diagnóstico que recebeu e que mudou toda a sua vida.

O influencer relatou que, depois do término da última relação, que entretanto já reatou, decidiu recorrer à ajuda profissional por sentir que precisava de ajuda.

"Hoje vim falar-vos da minha saúde mental. [...] Muitos questionaram por que é que eu voltei tantas vezes para o meu namorado, o porquê de ter tido atitudes precipitadas e que, na verdade, foram uma verdadeira incógnita no programa em que eu participei no verão passado, o 'Dilema', que criticaram bastante", refere Rafael.

"Fui diagnosticado com uma perturbação de défice de atenção com hiperatividade e impulsividade, uma perturbação do neurodesenvolvimento caraterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Isso fez com que muitas vezes eu tivesse surtos que prejudicaram as relações à minha volta", relata o cantor mostrando, por exemplo, uma porta de madeira com um buraco, provavelmente feita por ele durante os momentos mais tensos.

Rafael revela que "atualmente está a ser medicado" e que sentiu necessidade de expor a sua vida para, de alguma forma, conseguir ajudar alguém.

