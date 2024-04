Rachel McAdams revelou que está "absolutamente apavorada" pela estreia que fará brevemente na Broadway.

A atriz, de 45 anos, interpretou algumas personagens de destaque em filmes de grande sucesso dos anos 2000, incluindo 'Mean Girls', de 2004, e 'The Notebook', do mesmo ano. Agora, a atriz vai assumir o papel principal na peça 'Mary Jane' .

Em entrevista ao 'The Broadway Show with Tamsen Fadal', McAdams disse ao apresentador Paul Wontorek que se sentia "apavorada". "[Estou] absolutamente apavorada. Fiquei intimidada [ao receber o convite e aceitar]. Sempre houve algo que me impediu [de participar num espetáculo na Broadway]".

No entanto, a atriz decidiu 'arriscar', aceitar o convite e agora tem a expectativa de que este seja apenas o primeiro de diversos espetáculos que poderá vir a fazer na Broadway. "Espero que não seja a última peça que farei".

