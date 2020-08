Georgina Rodríguez tem nas suas últimas publicações na redes social Instagram prendido a atenção dos seguidores devido à sua excelente forma física, que quase sempre está em grande destaque nas imagens que partilha.

Esta quarta-feira, dia 5, as curvas da namorada de Cristiano Ronaldo voltaram prender as atenções dos fãs, mas desta vez com uma fotografia onde posa em lingerie.

"O que dizem os teus olhos a tua alma sussurra", pode ler-se na legenda da sensual publicação.

Ora veja:

