Gonçalo Quinaz prometeu e cumpriu. O concorrente do 'Big Brother - Duplo Impacto' desistiu do reality show esta segunda-feira, dia 8, acabando por abandonar a casa ao fim do dia. Estivemos à conversa com o ex-jogador de futebol numa conferência para jornalistas onde este explicou o que o motivou a tomar esta decisão tão radical.

"A minha sanidade mental. Estava cansado e não há prémio nenhum que esteja acima daquilo que eu sinto. As saudades dos meus filhos. Queria ter saído quando pedi a primeira vez. Foi o aguentar e ir vendo se conseguia, até que cheguei ao ponto em que não me estava a sentir bem e não tinha necessidade disso", nota.

O agora ex-concorrente refere que sempre fez questão de analisar de uma forma mais aprofundada os restantes concorrentes e que essa sua capacidade esteve na origem de algumas das acusações que lhe foram feitas: "O facto de ver mais à frente fez com que pessoas dissessem que tinha colinho, informações. Fiz uma análise muito profunda a tudo o que estava ali. Sabia o que cada um deles estava a fazer ali dentro e as suas intenções".

Tão depressa não vai falar com Helena Isabel

Questionado acerca de Helena Isabel, Gonçalo garantiu que nunca prometeu nada à jurista e que não esteve interessado nela a nível romântico, ao contrário do que se chegou a noticiar tendo em conta imagens onde os dois aparentavam ter-se envolvido 'debaixo dos lençóis'.

"Foi um apoio para mim lá dentro. Nunca houve um interesse romântico da minha parte, isso foi notório. Não tinha um conhecimento profundo acerca dela enquanto pessoa. De certa maneira, achei graça à forma espontânea dela e identificava-me com isso. Nunca houve da minha parte a intenção em ter uma relação. Nunca olhei para ela com outros olhos para além de uma amizade. Era uma pessoa de quem gostava muito e por quem tinha um grande carinho", explicou

Aliás, o entrevistado garante que não tem qualquer intenção em voltar a falar com Helena, uma vez que diz: "tenho outras prioridades na vida".

A amizade com Sofia que acabou

Quanto a Sofia, Quinaz revela que não se revê em algumas atitudes da sua parte, considerando-as "descabidas".

"Quando estou no jogo não falo das coisas do exterior, acho muito feio, mas quando puxam coisas assim tenho de responder. Dentro de um jogo não vale tudo, ela estava a passar das marcas", defendeu.

A relação com Jéssica Nogueira cá fora

O interesse por Jéssica é evidente, no entanto, Gonçalo pretende levar as coisas com calma, até porque os dois ainda se estão a conhecer, conforme sublinhou. "No mundo real é que as pessoas se conhecem verdadeiramente, é que dá para ver se é possível uma relação ou uma amizade", afirmou.

Ou seja, os dois ainda não começaram a planear um futuro a dois, no entanto, o ex-concorrente revela que sair de Portugal e ir para a Suíça está completamente fora de questão para si: "Não planeamos futuro nenhum, vivemos um dia de cada vez. [...] Longe de mim ir para a Suíça, não saio do meu Portugal".

Tendo isto em conta, Gonçalo também considera que ainda é muito cedo para Jéssica conhecer os seus filhos, até porque cada coisa tem o seu tempo.

Questionado ainda em relação aos rumores que correm, os quais notam que Jéssica tinha sido acompanhante de luxo, Gonçalo reagiu com naturalidade afirmando que o passado da companheira a ele não lhe interessa.

"Aquilo que falam dela já falaram de mim, que era jogador de futebol e mulherengo. Todos nós temos um passado, nem perco tempo a falar com a Jéssica sobre isso. Longe de mim querer saber e fazer-lhe essas perguntas, não me interessa. O que me interessa a mim é a pessoa, toda a gente tem direito a errar, quem é que não tem telhados de vidro?", completou.

Por fim, Gonçalo revela que gostaria que fosse Noélia ou Bruno Savate a ganharem o jogo.

