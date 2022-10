Quim Roscas e Zeca Estacionâncio está quase a dar início à digressão pelos Estados Unidos, que começa já esta sexta-feira, 14 de outubro, em Connecticut.

Como destaca a nota enviada às redações, a dupla de humor criada por João Paulo Rodrigues e Pedro Alves vai subir a mais três palcos para as comunidades emigrantes portuguesas a viver nos EUA.

No dia 15 de outubro seguem para New Jersey. Vão depois estar em Nova Iorque, no dia 16 em Yonkers e no dia 17 em Mineola.

© DR

