Esta terça-feira, dia 30, Quim Barreiros marcou presença no programa 'Goucha' e voltou a fazer uma nova atualização sobre o estado de saúde do filho. Emanuel, de 29 anos, foi hospitalizado no decorrer das últimas semanas devido a um acidente de mota.

"Dentro do mal, está bem. Está estável, já saiu do hospital", revela o famoso cantor português em entrevista a Manuel Luís Goucha.

Emanuel está em casa a recuperar, estando ainda previsto que permaneça "um tempinho de muletas".

Apesar de estar agora bastante otimista, Quim Barreiros não deixou de confessar que o acidente do filho "foi um susto".

Leia Também: Quim Barreiros quebra silêncio após acidente do filho