Questlove, ‘porta-voz’ da banda The Roots, vai pousar os instrumentos temporariamente para ajudar quem mais precisa.

O músico vai protagonizar uma pequena série digital, na qual irá visitar várias personalidades conhecidas e cozinhar algumas das suas receitas favoritas.

Entre os nomes cuja participação já foi confirmada estão Zooey Deschanel, Tiffany Haddish, Patti LaBelle, Eva Longoria, George Lopez, Kenan Thompson, Gabrielle Union e Olivia Wilde.

De acordo com o portal Page Six, todos os lucros desta iniciativa irão reverter a favor do Fundo Gastronómico Norte-Americano, liderado pelo ator Leonardo DiCaprio e que procura ajudar quem, nem sempre, consegue ter comida à mesa.

