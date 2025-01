As irmãs Zooey e Emily Deschanel ficaram sem a casa que marcou a infância de ambas. A propriedade foi destruída pelos incêndios que continuam a tomar conta de Los Angeles.

Numa publicação que Zooey Deschanel fez no Instagram, a atriz destaca que esta era uma casa dos "anos de 1920, cheia de memórias incríveis, uma das mais antigas de Pacific Palisades e espetacularmente linda".

"Não era uma mansão, mas era aconchegante, adorável, única e perfeita para mim", acrescentou, contando que um dos seus amigos de infância chamava à referida casa de "igreja". "E para mim era sagrada, um santuário onde nos sentíamos seguros".

"Os jantares de Natal, a caça aos ovos na Páscoa, o 'doçura ou travessura', casamentos, aniversários, baby showers... Celebramos os melhores momentos das nossas vidas lá. As fotos de família que enfeitavam os corredores, as obras de arte, o piano em que aprendi a tocar, os móveis que meu trisavô construiu... As recordações das gerações passadas: tudo desapareceu", partilhou.

"Sei que não estamos sozinhos", continuo, referindo-se ao facto de haver "ruas da sua infância que foram praticamente apagadas como as conheciam". "Muitas pessoas perderam muito".

Na mesma publicação, a atriz deixa um agradecimento a todos os que têm ajudado nesta fase difícil, sobretudo aos bombeiros que "têm trabalhado dia e noite para manter todos seguros". "São os nossos verdadeiros heróis".

Já na caixa de comentários da publicação que fez no Instagram, esta sexta-feira, dia 17 de janeiro, Zooey refere que é o dia do seu aniversário e que se sente "estranha" a comemorá-lo.

Antes de terminar, incentivou os seguidores a darem apoio a pessoas que possam conhecer que perderam a casa ou então ajudar as instituições, ou apoiar os bombeiros.

À mensagem juntou fotografias da casa de infância como ela era e como ficou reduzida a cinzas.

