Ed Sheeran já foi por diversas vezes destacado como um dos artistas mais bem pagos da atualidade, tendo, aos 29 anos, uma fortuna avaliada em largos milhões de euros. Contudo, não esquece as origens e pretende usar parte do dinheiro para ajudar quem marcou o seu percurso.

É o caso da escola secundária Thomas Mills School, localizada na pequena localidade de Framlingham (Suffolk, Inglaterra, onde vivia.

Segundo a imprensa internacional, o artista britânico tem vindo a apoiar a instituição de ensino com generosas doações. Com um total de 170 mil libras (190 mil euros), Ed Sheeran já proporcionou que a escola pudesse melhorar as suas condições, nomeadamente na compra de material informático e de fotografia.

