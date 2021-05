Tiago Aldeia juntou-se aos vários colegas que recorreram ao Instagram para deixar uma mensagem de apoio a Maria João Abreu.

Esta sexta-feira, 7 de maio, precisamente uma semana após a atriz ter sido hospitalizada, Tiago Aldeia destacou a "força" da colega e mostrou-se otimista nesta fase delicada.

"Querida Maria João, estamos ao teu lado, com fé e esperança! Vais ficar bem, és um ser humano especial, forte e vais superar esta etapa! Estamos todos (e somos muitos!) a enviar boas energias e a orar por ti com muito amor! Força querida! Beijo e até já", escreveu na legenda de uma fotografia de ambos captada durante as gravações de 'Patrões Fora', da SIC.

