Nicola Peltz mostrou aos seguidores duas fotografias onde parece ter estado a chorar, na passada sexta-feira. Publicação que chega com um sincero desabafo.

"Às vezes acho difícil mostrar a minha tristeza. Crescer com sete irmãos e dois pais muito fortes, fez-me muito durona, eles insistiram para não deixar as pessoas deitarem-me a baixo ou magoarem o meu coração. Isso fez-me colocar um muro para me proteger, especialmente nesta indústria", começou por escrever na legenda das fotos publicadas na sua página de Instagram.

"Todos temos dias em que as pessoas te fazem sentir mal e não há problema em ficares magoada com isso. Só pensei em escrever alguma coisa porque aqui nunca mostro este meu lado. Queria mostrar este meu lado. Amo-vos muito a todos e estimo todo o vosso apoio. Significa muito para mim quando vocês são gentis na minha página", acrescentou, fazendo ainda questão de dizer que está atenta a todas as manifestações que lhe chegam.

