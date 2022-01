Ana Barbosa foi a grande vencedora da mais recente edição do 'Big Brother Famosos'. O Fama ao Minuto esteve à conversa com a participante do reality show da TVI durante uma conferência de imprensa.

A conversa decorreu diretamente do quarto da casa de Ana Barbosa, uma vez que esta se encontra a cumprir o último dia de isolamento, depois de ter testado positivo à Covid-19.

Ana garante-nos que "teve todos os sintomas e mais alguns" e que soube que estava infetada com um teste que fez antes de ir a um programa na TVI.

Quando tomou conhecimento, confessa que entrou em pânico, começando a chorar dentro do carro, uma vez que pensava na filha, que deixaria de poder abraçar durante um período de tempo.

Os primeiros dois dias foram complicados, conta-nos. Sentia "facas na garganta" e recorreu a toda a medicação possível. Entretanto melhorou e agora já está pronta para regressar ao mundo e à vida normal, como tanto anseia.

A título de curiosidade perguntou-se qual seria a primeira coisa que faria cá fora e a sua resposta não podia ser mais engraçada: "Comer uma torrada bem alta num café, aquela com pão português".

Coração de emigrante: Portugal no coração

Não é só do pão de que Ana Barbosa sente saudades. A ex-concorrente planeia regressar a Portugal assim que a vida o permita. Vive na Suíça com o companheiro, Ricardo, e a filha, sendo que lá construiu uma vida estável e bem sucedida. Portanto, não é fácil deixar tudo para trás e regressar, confessa-nos, apesar da "almofada financeira" que o prémio que trouxe do 'Big Brother' lhe providenciou.

"Desde que fiquei grávida já queria voltar para Portugal. Queria que a minha filha tivesse a oportunidade de estar com a família", nota, sublinhando que gostaria que a menina tivesse uma infância que esta não conseguiu ter.

"Não posso regressar já, a não ser que tenha uma proposta de trabalho. Vou para lá sem saber quando regresso", completa em relação ao assunto.

O sonho de regressar à televisão... como apresentadora

Ana revelou-nos que já trabalhou à frente do pequeno ecrã e que este era um sonho que gostaria de (continuar e) concretizar. Sem conseguir conter as lágrimas, admite que agora possa ser mais difícil, uma vez que está mais "velha" e que já passou algum tempo desde as suas experiências.

O último programa onde surgiu foi no 'Ri-te Ri-te', onde cumpria a função de repórter, já lá vão 20 anos. Ainda assim, Ana garante que se uma oportunidade aparecer vai agarrá-la com unhas e dentes, como aliás acontece com todos os desafios na sua vida, sejam eles profissionais ou não.

O esgotamento do trabalho e a "salvação" no 'Big Brother'

A vida de Ana tem sido marcada por diversos desafios. Já conseguiu derrotar dois cancros e recuperou-se de um "burnout", termo usado para definir o esgotamento psicológico devido a um ritmo elevado de trabalho.

Barbosa explica que tudo começou em dezembro de 2020. Trabalhava como manager de uma cadeia de lojas de roupa e não dizia que não a um bom objetivo - não olhando a esforços para o conseguir atingir.

"Quero sempre muito, quero sempre mais. Como qualquer trabalho vou aprendê-lo e assim que souber executá-lo de A a Z vou querer mais. Gosto de aprender, de ouvir, de evoluir. Sou uma mulher que agarra muito as oportunidades. Quando me dizem que posso fazer mais fico iludida, porque gosto de ouvir coisas boas a meu respeito", revela.

"Gosto muito de estar no topo e de ganhar. Qualquer coisa em que me coloque é para vencer. Quero ser bem sucedida naquilo. O problema no trabalho é que quando atinjo, quero mais", acrescenta, adiantando que tal contribuiu para a crise que viria a passar em 2021.

Em março de 2021 foi diagnosticada com um burnout e decidiu colocar baixa da sua empresa em junho desse mesmo ano. Foi aconselhada pela sua psicóloga e psiquiatra a afastar-se de tudo e todos e, por isso, viu no 'Big Brother' a oportunidade perfeita para solidificar a sua recuperação - que já tinha sido encontrada antes de entrar no reality show.

"Vi aquilo na televisão [promoção às inscrições] e para mim foi ouro sobre azul: estar fechada numa casa durante quatro meses sem ninguém a chatear-me. Queria desaparecer de tudo e mais alguma coisa e tinha ali a minha melhor oportunidade. Vi que aquilo era a minha salvação", realça.

Foi na casa mais vigiada do país que, ironicamente, Ana Barbosa encontrou a sua verdadeira liberdade. "Não era o mundo real, porque podia brincar, dançar. Podia tirar de mim a criança, que se calhar muitas vezes esteve aqui guardada. Gosto muito daquilo, mas gosto mais da minha família. O meu objetivo é estar com a minha família, apesar de ter muitas saudades de trabalhar. Estou com medo que daqui a uns meses isto me passe e queira voltar outra vez para dentro de uma casa", explica, definindo o reality como uma espécie de "droga".

Recuperar o tempo perdido e olhar para o futuro

Apesar das partidas que a vida já lhe pregou, é com esperança que Ana olha para o futuro. Agora, o seu objetivo primordial é recuperar o tempo perdido com a filha e depois regressar à Suíça, para junto do companheiro. Tem também exames de rotina para fazer, uma vez que já batalhou contra dois cancros, vencendo-os e tornando-se, desta forma, numa inspiração.

Poderemos voltar a vê-la no pequeno ecrã em breve. Agora, se será como apresentadora ou concorrente de um outro reality show só o tempo o dirá.

Leia Também: Covid-19 entre ex-concorrentes do Big Brother. Rita Santos está infetada

Leia Também: 'Big Brother': O emotivo reencontro de Ana Barbosa com a filha