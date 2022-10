Se é do Norte ou vai estar por lá no dia 13 de novembro, esta pode ser a sua grande oportunidade para ver Ricardo Araújo Pereira ao vivo.

O programa 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' vai ser emitido a partir da cidade do Porto, mais concretamente no Coliseu do Porto, de forma a celebrar a 100.ª emissão do mesmo.

As inscrições podem ser feitas a partir do seguinte endereço de email: istoegozarcomquemtrabalha@sic.pt .

