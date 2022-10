Ricardo Araújo Pereira voltou a ser distinguido com o Globo de Ouro de Personalidade do Ano na categoria de Humor. Embora com um discurso mais contido, quando comparado com o facto de ter usado um vestido em palco no ano passado, o humorista voltou a 'arrancar' muitas gargalhadas.

Em exclusivo ao Fama ao Minuto, Ricardo sublinhou que este prémio não é apenas seu. "Desta vez agradeci a 150 pessoas, é fundamental. O programa que fazemos ao domingo à noite é um trabalho coletivo", notou.

Sempre num registo humorístico, Ricardo deu seguimento a esta ideia: "Lembra-se dos trabalhos de grupos na escola? Eu sou aquele tipo que fica com os louros porque é o que apresenta", referiu.

No ar aos domingos à noite com 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', na SIC, o artista tem consigo uma equipa de notáveis humoristas, embora não seja um trabalho fácil. "Divertimo-nos a fazer aquilo. É duro porque é preciso estar com muita atenção a muitas coisas, algumas delas chatas, como comissões parlamentares de inquérito, mas divertimo-nos imenso", ressalvou.

