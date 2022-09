A SIC tem partilhado alguns vídeos das figuras públicas que estão nomeadas para a gala dos Globos de Ouro e esta segunda-feira, dia 27 de setembro, foi a vez de Ricardo Araújo Pereira, que acabou, em tom de brincadeira, por 'denunciar um desabafo' feito por Joana Marques.

Questionado sobre como descobriu que estava nomeado, o humorista respondeu o seguinte: "Foi a Joana Marques que me mandou uma mensagem a dizer 'estamos nomeados e só nós os dois é que somos bons na nossa categoria' e eu disse 'Joana, é falso, todos estes nomeados são pessoas muito dignas e profissionais valorosos', e ela disse 'não, só nós é que somos bons, ninguém mais presta para além de nós'.

No mesmo tom divertido, Joana Marques partilhou as declarações do colega de profissão e escreveu: "Triste mundo este, em que já não se pode desabafar com um amigo".

