A morte da rainha Isabel II, anunciada esta quinta-feira, 8 de setembro, foi recebida com grande dor e pesar no Reino Unido e em todo o mundo, quer por parte de figuras públicas, que por parte de anónimos que admiravam a monarca.

À frente do Palácio de Buckingham centenas de pessoas continuam a deixar a sua homenagem à soberana.

A pensar no carinho que o público tem vindo a demonstrar, o website oficial da família real britânica disponibilizou um formulário que as pessoas poderão preencher com uma mensagem de condolências.

“Uma seleção de mensagens será transmitida aos membros da família real e poderão ser inseridas nos arquivos reais para a posteridade”, informa-se ainda.

Se quiser deixar a sua mensagem é só aceder aqui.

