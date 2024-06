Formam um dos casais mais populares do país e hoje, dia 2 de junho, vão estar a dar autógrafos na Feira do Livro de Lisboa. Se sempre quis conhecer Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira, esta pode ser a sua oportunidade.

Através das redes sociais, durante a manhã deste domingo, o apresentador anunciou a sua presença no evento, no âmbito do livro 'À Moda do Rui', que lançou em conjunto com o marido em novembro do ano passado.

"Hoje, o Rui e eu vamos estar na Feira do Livro, no stand da Porto Editora, a assinar o nosso último livro de receitas e para dois dedos de conversa. Às 17 horas", pode ler-se na partilha em causa. Ora veja:

