Diogo Amaral surpreendeu tudo e todos com uma publicação que fez na sua página de Instagram. Na imagem, conforme poderá ver de seguida, o ator posa com a mesma roupa que a namorada, Jessica Athayde, usou para ir ao NOS Alive.

"Cheguei", escreveu na legenda da publicação, em tom de ironia.

Não ficando indiferente à partida, a atriz respondeu: "Eu se fosse a ti começava a ter medo".

Também esta semana, Diogo pregou um susto a Jessica, que fez questão de partilhar na mesma plataforma.



© Instagram - Jessica Athayde



© Instagram - Diogo Amaral

Recorde-se que em comum o casal de atores tem um filho: Oliver. Diogo é também pai do pequeno Mateus, fruto do relacionamento com Vera Kolodzig.

