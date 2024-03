É certo que Mbappé vai deixar o PSG no final da presente temporada, mas os fãs de futebol continuam ansiosos para saberem qual será o novo clube do avançado francês. A transferência para o Real Madrid é dada como certa pela imprensa espanhola, o que já está a criar uma autêntica 'guerra de imobiliárias' neste país.

Várias empresas de luxo deste setor já abordaram o Real Madrid para expressar um elevado interesse em encontrar a casa ideal deste atleta, que é por muitos considerado o melhor jogador de futebol da atualidade.

É sabido que os clubes de alta competição oferecem residência aos seus atletas, numa clara tentativa de lhes facilitar a vida neste processo que pode ser uma verdadeira 'dor de cabeça'.

À chegada ao clube e ao país (se for o caso), o jogador tem apenas de se mudar para a casa escolhida pelo emblema que irá representar e, na maior parte dos casos, até beneficia de uma proximidade a outro colegas de plantel, ficando a morar em bairros que já contam com mais atletas do mesmo clube.

Dado que a contratação de Mbappé é encarada como prioritária para Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, é evidente que existe o maior interesse em dar todas as condições ao jogador para que este não pense duas vezes na hora de assinar contrato. Antes de Florentino procurar a casa ideal para o francês, o clube foi abordado por imobiliárias que têm apresentado propostas aliciantes para alojar o craque.

Fontes ligadas ao setor contaram à Vanitatis que já foram entregues ao Real Madrid os projetos de duas casas que estão a ser construídas em La Finca, uma zona urbanística que recebe jogadores dos merengues há vários anos. Em causa estão duas moradias de luxo avaliadas em 12 milhões de euros.

A revista espanhola explica que esta oferta é a que mais agradada, até porque é a única que se enquadra nas exigências - que são muitas - referidas pelos representantes de Mbappé. Falamos de uma casa de grandes dimensões e com um amplo espaço exterior que permitirá ao jogador treinar quando assim o entender. A questão, no entanto, é apenas uma: as casas só estarão prontas em 2025 e, ao que tudo indica, Mbappé será contratado pelos espanhóis no verão deste ano.

Com a impossibilidade de antecipar a conclusão da construção, a imprensa aponta para La Moraleja, que recebe atualmente os jogadores brasileiros do Real: Éder Militão, Vinicius Junior e Rodrygo.

A Vanitatis relata que já foi equacionada a possibilidade de Mbappé ficar a morar na casa que Sérgio Ramos tinha nesta zona quando atuava pelo clube espanhol. O facto de os dois partilharem agora o balneário do PSG poderia ajudar nesta mudança. Esta é vista como uma solução provisória até que as casas de La Finca estejam finalmente prontas.