As emissões da Rádio Comercial estão a ser realizadas a partir de casa de cada um dos locutores, contudo, esta terça-feira, Pedro Ribeiro - radialista das manhãs e diretor da estação - teve de se dirigir aos estúdios, onde já não entrava há várias semanas.

Ao deparar-se com as salas vazias, não conteve as emoções e partilhou um desabafo nas redes sociais.

"Hoje foi preciso ir à rádio. Amanhã voltarei a fazer a emissão de casa, mas hoje, ao voltar inesperadamente ao meu local de trabalho de há tantos anos... senti o peso do vazio nas salas e corredores, mas também um calorzinho no coração ao entrar no estúdio, outra vez. Senti, um pouco, o sabor, ainda que fugaz, de um regresso à vidinha. Tão bom", escreveu.

E rematou, fazendo também referência à vaga de despedimentos consequente da pandemia que obrigou o país a parar atividades nos mais diversos fatores: "Esse dia de voltarmos às rotinas há-de chegar. E vai ser como renascer. Mais alguém tem saudades de ir trabalhar? Isto para quem tem a sorte de ter o seu trabalho à espera, claro".

Leia Também: Pedro Ribeiro destaca imagem de Papa Francisco: "Poderosa"