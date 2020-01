Depois do sucesso da segunda edição de 'Casados à Primeira vista', a SIC resolveu trazer de volta ao ecrã outro dos reality shows de maior sucesso da estação: 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor'.

O programa que visa encontrar pares ideais, ou neste caso uma mulher que se adapta à vida de um determinado agricultor, vai regressar à antena em breve, anuncia a SIC.

O anúncio a esta terceira edição do formato está já a ser transmitido em antena e revela que estão abertas as inscrições para agricultores que procurem uma cara-metade e para as mulheres solteiras que estejam dispostas a encontrar o amor no campo.

