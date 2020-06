Enquanto que em Monforte Dalila admitia a Andreia Rodrigues que está apaixonada pelo agricultor João Paliotes, em casa de António Gonçalves viveu-se um momento único e divertido.

"Ainda é muito cedo, mas eu sinto uma forte ligação com o João, vai para além do físico, eu não me apaixono por mim pelo físico", confessou Dalila no 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'.

"Não é amor, mas está apaixonada?", questionou de seguida a apresentadora Andreia Rodrigues, levando a concorrente a reconhecer que está "apaixonada". "O João é o meu porto de abrigo aqui", afirmou ainda Dalila.

Se a paixão se destaca em Monforte, já em Nogueira da Montanha o agricultor António Gonçalves acabou deixar as concorrentes Susana, Ana Paula e Neusa às gargalhadas. Isto porque o agricultor acabou por cair de um banco quando se levantava, como pode ver aqui.

Um momento que acabou por divertir e descontrair todos, depois de Susana e Ana Paula terem ficado a saber que António e Neusa tinham estado juntos na noite anterior.

Leia Também: Agricultor João Paliotes: "Nunca admiti que fizessem esse tipo de jogos"