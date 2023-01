Patrícia Silva e a irmã gémea, Joana Silva, marcaram presença esta quarta-feira, 18 de janeiro, no 'Dois às 10'. A antiga concorrente do 'Big Brother' e a irmã apresentaram os seus negócios no programa da TVI e confundiram quem assistia ao formato com as incríveis semelhanças físicas entre ambas.

"Quem é quem?", quiseram saber Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz logo no início da conversa.

Para que não restem dúvidas, Patrícia Silva é a mulher que aparece de t-shirt com letras em tom de cor de rosa claro e a irmã aquela que aparece com a camisola com letras cor de rosa escuro.

Conseguiu acertar à primeira?