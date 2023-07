Jennifer Garner e a filha, Violet, tornaram-se um dos temas do momento na rede social Twitter. A dar que falar estão as semelhanças entre mãe e filha, que impressionaram os fãs e levaram a grande maioria a considerar que as duas são "iguais".

Violet, de 17 anos, foi fotografada recentemente com o pai, Ben Affleck, e a madrasta, Jennifer Lopez. A imagem foi parar às redes sociais e impressionou por mostrar as semelhanças entre a jovem adolescente e a mãe.



© Reprodução Twitter | Getty Images/ Steve Granitz

Além de Violet, Jennifer Garner e Ben Affleck são ainda pais de Seraphina, de 14 anos, e Samuel, de 10. O ex-casal separou-se em 2018 após 13 anos de vida em comum.

Leia Também: Jennifer Lopez exibe boa forma física em fato de banho