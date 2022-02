Tivemos tantos atores a vestir a pele do Homem Morcego ao longo da história cinematográfica que, há algum tempo atrás, a revista Hollywood Reporter fez uma pesquisa para descobrir como eles se classificavam entre os fãs. Sem surpresa, Michael Keaton ficou entre os dois primeiros, a apenas um ponto percentual de Christian Bale.

Mas o que pensam as pessoas dos outros Batmen? Embora seja claro que a era realizada por Zack Snyder, protagonizada por Affleck, teve péssimos resultados (ou seja, foram fracassos de bilheteira), ele surpreendentemente não é o menos favorito das pessoas.

Robert Pattinson, mais conhecido por interpretar o papel principal romântico do que o herói de ação, é o próximo ator a assumir o papel, protagonizando 'The Batman', realizado por Matt Reeves. O realizador prometeu um "filme do Batman emocional" que será radicalmente diferente de tudo o que vimos antes.

Com a data de estreia cada vez mais próxima, alguns pequenos trailers têm causado excitação junto dos fãs, mas recentemente um fã descobriu online um trecho do filme com quase três minutos de duração. Trata-se da cena do funeral, que já apareceu em diversos teasers, relata a Hypebeast. O trecho aparece no formato de um anúncio e mostra Bruce Wayne (Robert Pattinson) presente no funeral de um agente da polícia de Gotham, enquanto é possível ouvir o Detetive Gordon (Jeffrey Wright) a falar com outro polícia sobre o desaparecimento de um dos seus colegas. É então que é possível ver um carro a embater nos bancos da igreja, com o colega desaparecido a sair do veículo com uma bomba presa no pescoço e uma mensagem endereçada a Batman.

Quando se dirigir ao cinema, no início de março, certifique-se de ir primeiro à casa de banho, uma vez que fontes da Warner Bros revelaram ao Hollywood Reporter que o filme terá 2 horas e 55 minutos de duração, passando a ser o mais longo filme sobre o Batman.

Dito isto, debrucemo-nos sobre os melhores atores que interpretaram o Cavaleiro das Trevas ao longo dos anos.

