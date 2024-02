Gretchen viu um internauta questionar no Instagram sobre a sua relação com Esdras de Souza, com quem está casada. "Quem é o macho desse casal?", pode ler-se num comentário.

Palavras que mereceram a resposta da artista brasileira.

"Zé Ruela, desafio-te a vir dizer isso à minha frente! Ele deve estar a querer conhecer a masculinidade do meu marido. Garanto que é bem satisfatória. Coisa que deve estar a faltar em si", começou por dizer Gretchen.



"E então, meus seguidores, 'bora denunciar esse idiota que não respeita nem a minha recuperação de cirurgia?", acrescentou, referindo-se ao facto de ter sido operada para retirar o útero devido a um problema de saúde.



