Shakira tem aproveitado a sua mais recente viagem a Londres. Depois de ter marcado presença no Circuito de Silverstone, onde se cruzou novamente com Lewis Hamilton, a cantora colombiana foi vista ao lado de outro homem, cuja identidade era a princípio um mistério.

As imagens da artista foram muito comentadas na imprensa internacional, mas entretanto foi a própria quem desvendou quem é o homem ao lado do qual foi fotografada.

Trata-se de David Stewart, um produtor britânico com quem Shakira está a preparar uma nova música. Nas redes sociais, a cantora publicou uma foto ao lado do produtor. "Em Londres a trabalhar com o David Stewart naquele que poderá ser o meu próximo single", escreveu Shakira.

Leia Também: Rumores de romance entre Shakira e Lewis Hamilton aumentam