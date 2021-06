Georgina Rodríguez esteve em Sevilha para assistir este domingo ao jogo entre a Seleção Nacional e a Bélgica, no âmbito do Euro 2020. Ocasião que a namorada de Cristiano Ronaldo aproveitou para rever amigos e divertir-se num concerto intimista cujas imagens, que estão a correr as redes sociais, vão mais tarde fazer parte do documentário sobre a sua vida - uma produção Netflix.

No vídeos em questão, partilhados pela própria Georgina, vemos a modelo a dançar e cantar ao som de temas espanhóis cantados ao vivo. Aliás, até Cristianinho, filho mais velho de CR7, se juntou à festa e acabou a mostrar os seus dotes para a música.

Mas quem era afinal o cantor que fez este 'concerto privado'?

Trata-se de Yerai Blanco, cantor e compositor do grupo espanhol Rebujitos. Em Espanha, Yerai é famoso pelos temas a que dá voz e no Instagram conta já com 57,7 milhares de seguidores.

Yerai Blanco comentou a publicação onde Georgina revela as imagens em que se diverte ao som das suas músicas. "Um prazer fazer parte de algo tão lindo! Vemo-nos em breve, Georgina", declarou o artista.

Eis abaixo um dos seus últimos temas:

