1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1.82 de altura e calço o 43.

2. É de que signo?

Balança.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Noddy (por causa do meu narizinho).

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

Tinha de tubarões, não sei porquê, mas incrivelmente perdi essa fobia porque já nadei com vários e não tive medo. Até senti um género de íman de ir ter com ele.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Cães. Do meu primeiro não me recordo porque era muito bebé, e já não me lembro dele, era um pastor-alemão. Mas o primeiro que me lembro, ainda era muito criança, chamava-se Gullit (era o nome de um jogador de futebol que o meu irmão adorava).

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado?

Michael Jackson.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Fruta.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Acender as velas para cheirar bem. É a que prefiro (risos)

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Comecei a ver a segunda temporada de ‘Your Honor’, da HBO.

10. Qual o seu clube de futebol?

Sou benfiquista de família, mas não ligo muito a futebol.

