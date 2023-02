Cláudia Vieira é um dos rostos mais mediáticos da SIC, que ficou conhecida depois de ter integrado o elenco da série 'Morangos Com Açúcar', da TVI. O último programa que apresentou na SIC foi 'Cantor ou Impostor?', no ano passado, e agora vai dando uma 'perninha' no 'Vale Tudo', como participante.

Esta semana é a figura pública da rubrica 'Quem Diria', do Fama ao Minuto, por isso saiba dez curiosidades sobre a atriz e apresentadora.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1.76 altura e calço 38.

2. É de que signo?

Gémeos.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Quando era pequenina, Caioia, foi o nome que o meu irmão me deu. E depois Laudinha e Cláudinha.

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

Não. Quer dizer, não adoro baratas. Descobri há uns tempos que – [apesar de que] sempre fui destemida – as alturas parece que me dá vertigens. Mas não sou de não me atirar e fazer as coisas.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Muito mais de cães. Provavelmente era a minha cadela Estrela, mas sempre tive vários cães. Nasci numa quinta que tinha vários animais, gatos, cães, passarinhos, galinhas, coelhos… Mas a Estrela é a primeira que me lembro.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Johnny Depp. Não era bem de infância, mas quando comecei aquela rebeldia, achava graça.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Pão.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Limpar a casa, aspirar, essas coisas… Não tenho qualquer problema.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Estive a ver agora o documentário do príncipe Harry e da Meghan Markle.

10. Qual o seu clube de futebol?

Benfica.

Leia Também: 'Quem Diria' com Miguel Cristovinho. "Tenho medo de ter muita dor"