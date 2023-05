Carolina Carvalho aceitou o desafio do Fama ao Minuto e deu resposta às 10 questões da rubrica semanal Quem Diria. Espreite abaixo as respostas da atriz e fique a conhecê-la ainda melhor.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Altura, 1,69 m e calço o 39.

2. É de que signo?

Sagitário.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Carol e Bibó. Depois tem tudo muito a ver com Carol, Carolzinha.

4. Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Sangue. Não consigo ver sangue, desmaio.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Sou dos dois, é difícil. Toda a minha infância tive cães e gatos, mas diria mais cães. O nome também é difícil, porque tive vários ao mesmo tempo, mas o animal de estimação que mais me marcou e que tive desde muito pequena era uma gata que se chamava Fifi.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Nuno Gomes, o futebolista.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Manga.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Cozinhar.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Vejo tantas ao mesmo tempo, mas agora diria 'This Is Us'.

10. Qual o seu clube de futebol?

Benfica.

