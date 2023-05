1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1,92 cm e calço o 46,5.

2. É de que signo?

Caranguejo.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Para a família, eu era, e sou, o Tozé. Na infância tinha a pior alcunha de sempre: 'o cabeças' [entre risos].

4. Alguma fobia ou medo que o faça trepar paredes?

O medo de morrer.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? E lembra-se do nome do primeiro animal de estimação?

Gosto dos dois. Era o Perin, era um gato.

6. Ídolo de infância que mais o tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

O Bruce Lee. O crush foi o clássico: a Samantha Fox.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Meto curcuma em tudo.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Lavar a loiça. Tenho muitas ideias enquanto o faço, sendo que é um movimento repetido permite ocupar a cabeça com outras coisas.

9. A série do momento que o faz ficar colado ao ecrã, qual é?

Vi o 'The Last Of Us' porque sou viciado nos dois jogos. Também gosto de 'Mandalorian' e tudo o que tem a ver com 'Star Wars'.

10. Qual o seu clube de futebol?

Benfica, claro.

