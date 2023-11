Aos 29 anos, Ana Marta Ferreira já participou em várias produções televisivas, entre as mais recente a novela 'Sangue Oculto', da SCI. Atualmente está no ar no programa 'Hell's Kitchen Famosos' e esta semana é a famosa que responde às perguntas da rubrica 'Quem Diria', do Fama ao Minuto. Saiba dez curiosidades sobre a atriz.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

Tenho 1.67 e calço o 37.

2. É de que signo?

Gémeos.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

Martinha e bebé.

4 . Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Aranhas. Não gosto, não consigo, não dá mesmo.

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Sou dos dois, mas neste momento de cães. Chamava-se Pinypon, os meus pais tinham um caniche anão.

6. Ídolo de infância que mais a tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

Famoso nunca. Sempre foram os meninos da escola.

7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Legumes e fruta, tenho sempre.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Cozinhar.

9. A série do momento que a faz ficar colada ao ecrã, qual é?

Acabei de ver 'Entourage', na HBO Max. São oito temporadas, é épico, aconselho a toda a gente.

10. Qual o seu clube de futebol?

Futebol Clube do Porto.