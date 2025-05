José Domingos Correia, concorrente do 'Casados à Primeira Vista', divulgou nas redes sociais que tem novidades a caminho.

O polémico participante, que casou com Isa e que se tornou no primeiro noivo a ser expulso do formato da SIC, partilhou no Facebook que em breve vai estar a dar cartas na política.

"Brevemente irei ter novidades políticas. Recebi um honroso convite para ser candidato às autárquicas. Um segredo que em breve será desvendado", informou aos seguidores.



© Facebook- José Domingos Correira

Leia Também: "Acabámos isto de forma drástica, excedemos todos os limites"