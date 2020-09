Já foram muitos os que se mostraram publicamente contra a Festa do Avante!, e os famosos não são exceção. Desta vez foi a modelo Luísa Beirão a expressar a sua revolta e desagrado com a decisão da realização do evento.

Ao partilhar nas stories da sua página de Instagram a recente notícia que dava conta da venda de bilhetes continuar apesar da lotação máxima imposta pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a manequim disse: "Que vergonha".

Mas não ficou por aqui e comentou ainda: "Amorosos estes 'gestos de apoio' ao PCP", referindo-se ao facto dos bilhetes a mais serem considerados um "gesto de apoio".

Leia Também: Jessica Athayde sobre touradas e Avante!: "Tudo uma palhaçada"